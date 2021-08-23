Церковь «Новое поколение» объявили в России «нежелательной организацией»

Генеральная прокуратура России признала деятельности зарубежной религиозной организаций нежелательной на территории страны.

Поводом для признания организации нежелательной стало то, что она, по мнению прокуратуры, представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Нежелательные организации должны прекратить свою деятельность в России, в противном случае их членам грозит административная и уголовная ответственность.

«Новое поколение» – международное апостольское движение протестантских церквей. Оно насчитывает более 400 церквей в СНГ, Европе и США.

Церковь основал пастор Алексей Ледяев, раньше он руководил пятидесятнической церковью. Впервые церковь была зарегистрирована в Украине в городе Марганец в 1990 годы.

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