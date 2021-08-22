Ниагарский водопад раскрасили цветами украинского флага

В мире стартовала международная акция ко Дню государственного флага и 30-й годовщине независимости Украины.

Как информирует МИД, в рамках этой инициативы в крупные города по всему миру и места расположения ключевых международных организаций были доставлены символические 30-метровые государственные флаги Украины. Там их развернули представители местных украинских общин вместе с украинскими дипломатами.

Как сообщили в Офисе президента Украины, к 30-летию независимости Украины в цвета нашего национального флага также «раскрасят» Ниагарский водопад, на границе Канады и США, и здание Совета Европы в Страсбурге.

Добавим, в Украине государственные флаги были подняты во всех регионах Украины. Сине-желтыми цветами подсветили ряд зданий, в том числе фасады Верховной Рады, Национальной оперы и дворца «Украина» в Киеве.

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