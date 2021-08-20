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02:51 24 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинского алкогольного магната приговорили в России к 9 годам колонии

В колонию строгого режима отправили владельца алкогольной компании «Олимп», бывшего депутата Верховной Рады Павла Климца.

Пресненский суд Москвы в понедельник, 23 августа, признал Климца виновным в попытке дачи взятки.

По данным российского следствия, в 2017 году Климец пытался вернуть себе крымский коньячный завод «Бахчисарай». Задержали Климца в 2019 году во время кратковременного визита в Москву.

Во времена Януковича Климец входил в сотню самых богатых бизнесменов Украины. Он был депутатом Верховной Рады в 2006-2012 годах.

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Тэги: коррупция, алкоголь, Павел Климец
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