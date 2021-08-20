Главная » Украина » Происшествия
02:51 24 Августа 2021 0 Комментарии
Украинского алкогольного магната приговорили в России к 9 годам колонии
В колонию строгого режима отправили владельца алкогольной компании «Олимп», бывшего депутата Верховной Рады Павла Климца.
Пресненский суд Москвы в понедельник, 23 августа, признал Климца виновным в попытке дачи взятки.
По данным российского следствия, в 2017 году Климец пытался вернуть себе крымский коньячный завод «Бахчисарай». Задержали Климца в 2019 году во время кратковременного визита в Москву.
Во времена Януковича Климец входил в сотню самых богатых бизнесменов Украины. Он был депутатом Верховной Рады в 2006-2012 годах.
Источник:
Тэги: коррупция, алкоголь, Павел Климец
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Укрзализныцю возвращают «тендерную королеву» Таисию Олейник
19.08.2021 09:08
ТОРВ аэропорту задержан глава зерновой корпорации
13.08.2021 13:30