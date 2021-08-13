Экс-министр связи Афганистана работает курьером в Германии

Сайед Ахмад Шах Садаат устроился курьером в Лейпциге. Он приехал в Германию в прошлом году. На работу пошел, когда не на что стало жить.

Как пишет издание Leipziger Volkszeitung, бывший член афганского правительства приехал в Германию в декабре прошлого года. Работать в местную службу доставки еды Lieferando пошел, когда у него закончились сбережения.

В то же время Садаат признался, что хотел бы устроиться в крупнейшую европейскую телекоммуникационную компанию Telekom.

Тэги: Германия, министр, Афганистан, курьер