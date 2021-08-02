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00:15 24 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина сегодня отмечает 30-летие независимости

В этот день в Киеве пройдет несколько парадов, а также крупных концертов. Этим утром главным событием в Киеве станет традиционный военный парад.

В этом году парад будет сопровождаться не только проходом пеших колонн и военной техники, но и театрализованным представлением, в ходе которого будут показаны основные вехи в истории Украины, начиная от Древней Руси.

Чуть позже в центре Киева состоится Марш защитников Украины.

Завершит торжества крупный концерт на главном стадионе страны – «Олимпийском». Как ожидается, на нем выступят три десятка артистов и групп, в их числе София Ротару, Верка Сердючка, «Океан Ельзи», «Вопли Видоплясова».

Независимость Украины была провозглашена в 1991 году на заседании Верховной Рады. В декабре того же года был проведен референдум, в ходе которого создание самостоятельного государства поддержало свыше 90% проголосовавших украинцев.

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Тэги: День независимости
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