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10:30 24 Августа 2021 0 Комментарии
Зеленский в День независимости: Украина состоялась
Украинское государство состоялось и заняло достойное место среди демократических государств, заявил президент в поздравлении.
Президент Владимир Зеленский во вторник, 24 августа, поздравил украинцев с 30-й годовщиной независимости.
«30 лет восстановления независимости Украины. Сегодня все видят: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас – вековой опыт борьбы за свободу. С Днем Независимости, родная Украина! Мы тебя не подведем!», – написал Зеленский в Twitter.
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Тэги: День независимости, зеленский
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