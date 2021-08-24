Зеленский в День независимости: Украина состоялась

Украинское государство состоялось и заняло достойное место среди демократических государств, заявил президент в поздравлении.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 24 августа, поздравил украинцев с 30-й годовщиной независимости.

«30 лет восстановления независимости Украины. Сегодня все видят: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас – вековой опыт борьбы за свободу. С Днем Независимости, родная Украина! Мы тебя не подведем!», – написал Зеленский в Twitter.

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