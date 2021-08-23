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12:00 24 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

РФ о транзите газа в Европу: Сможем и без Украины

Однако Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через украинскую территорию, отметили в Москве.

Если Украина откажется от транзита российского газа, то Россия все равно сможет выполнить свои обязательства. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, пишет Коммерсант 24 августа.

Однако, по его словам, Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину.

Также Биричевский сообщил, что газопровод Северный поток-2 уже близок к завершению и до окончания строительства осталось несколько недель.

«Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу – ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину», – сказал чиновник.

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Тэги: Россия, газ, транзит
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