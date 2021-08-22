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16:00 24 Августа 2021 0 Комментарии
В Одессе состоялся военно-морской парад
Параллельно с военным парадом в Киеве в Одессе показали силы и средства Военно-морских сил Украины.
В Одессе по случаю 30-й годовщины независимости Украины прошел военно-морской парад.
В рамках мероприятий состоялось прохождения боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств Военно-морских сил Украины.
Также в программе празднования – пролет морской авиации совместно с Воздушными силами ВСУ, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, Пограничной службы и яхт Одесской областной федерации парусного спорта.
Также в Одессе состоялся марш защитников Украины. В нем приняли участие несколько сотен человек.
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Тэги: Одесса, боевые корабли, день независимости украины, военно-морской парад
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