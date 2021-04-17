Макрон приедет с визитом в Украину

Визит Макрона станет символичным и знаковым для двусторонних отношений Украины и Франции, ожидают в украинском МИД.

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Украину с визитом. Это подтвердил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции во вторник, 24 августа.

«Министр Ле Дриан подтвердил намерение президента Макрона совершить визит, который станет символичным и знаковым для наших двусторонних отношений», – сказал Кулеба.

Министр добавил, что Украина готова к проведению нормандской встречи на уровне министров иностранных дел.

«Мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел в нормандском формате. Надеемся, что Лавров (глава МИД России – ред.) так же конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи. Мы так же будем работать над саммитом нормандского формата», – подчеркнул Кулеба.

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