В Украине планируют ввести еще один выходной

Президент внес в парламент законопроект о праздновании Дня украинской государственности 28 июля, сделав этот день выходным.

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде ввести в Украине День украинской государственности и объявить его выходным.

Указ об учреждении нового праздника он подписал в ходе выступления по случаю 30-летия независимости Украины. День украинской государственности будет отмечаться в день крещения Руси 28 июля.

«Я подписал указ о праздновании Дня Украинской государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому этот день должен стать выходным», – заявил Зеленский во время выступления на торжественном заседании Рады.

В заседании также участвуют президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, народные депутаты первого и девятого созывов, премьер-министр Денис Шмыгаль, мэр Киева Виталий Кличко, представители церквей и религиозных организаций.

Также среди гостей делегации Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Франции, Германии, ПАСЕ и парламентской ассамблеи НАТО.

В ходе выступления Зеленский пожелал здоровья первому президенту Украины Леониду Кравчуку, который перенес операцию и

«Я знаю, что сегодня у вас будет внеочередное заседание и вы будете рассматривать вопрос большого государственного Герба. Его сегодня должен был представлять первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук … Это его идея, его мечта … Я считаю, что он заслуживает на поддержку, пусть будет здоровым. А такое государство, как Украина, точно заслуживает еще на один символ», – заявил Зеленский.

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