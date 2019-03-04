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19:00 24 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве Порошенко облили зеленкой

Порошенко направлялся к Кабмину, когда его облили зеленкой на Институтской возле станции метро Крещатик.

Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве.

Инцидент произошел возле входа в метро Крещатик на улице Институтской, когда Порошенко направлялся к Кабмину.

Самого нападения в ролике не видно, однако очевидцы засняли, как Порошенко, облитый зеленкой, подходит к полиции и садится в полицейскую машину.

Позже стало известно, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Порошенко.

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Тэги: Порошенко, Киев, Кабмин, зеленка
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