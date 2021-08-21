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10:00 25 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден не хочет затягивать выход из Афганистана из-за угрозы терактов

Джо Байден опасается продлевать эвакуацию из Афганистана после 31 августа из-за риска терактов, узнали СМИ.

Президент США Джо Байден не намерен продолжать эвакуацию людей из Афганистана после 31 августа. Об этом сообщает The New York Times.

Высокопоставленный чиновник из администрации США, имя которого не разглашается, сообщил, что Байден на виртуальной встрече G7 заявил о высоком риске терактов после 31 августа.

При этом продлить срок эвакуации людей из аэропорта Кабула призывал премьер-министр Британии Борис Джонсон.

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Тэги: США, теракты, война, Афганистан, Талибан, байден
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