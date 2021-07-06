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11:00 25 Августа 2021 0 Комментарии
Известна дата заседания ТКГ по Донбассу
В повестке дня указано обсуждение имплементации минских соглашений и нормандских договоренностей.
Трехсторонняя контактная группа проведет заседание на уровне глав делегаций уже 26 августа. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.
«25 августа после непродолжительного перерыва возобновляется работа Трехсторонней контактной группы. Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа – заседание в подгруппах, 26 августа – общее заседание на уровне глав делегаций», – сказано в сообщении.
В повестке дня заседания ТКГ указаны:
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;
- политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,
- мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,
- экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения
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Тэги: Донбасс, минское соглашение, ткг, нормандская договоренность
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