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11:00 25 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Известна дата заседания ТКГ по Донбассу

В повестке дня указано обсуждение имплементации минских соглашений и нормандских договоренностей.

Трехсторонняя контактная группа проведет заседание на уровне глав делегаций уже 26 августа. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.

«25 августа после непродолжительного перерыва возобновляется работа Трехсторонней контактной группы. Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа – заседание в подгруппах, 26 августа – общее заседание на уровне глав делегаций», – сказано в сообщении.

В повестке дня заседания ТКГ указаны:

  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;
  • политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,
  • мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
  • обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,
  • экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения
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Тэги: Донбасс, минское соглашение, ткг, нормандская договоренность
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