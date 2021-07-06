Известна дата заседания ТКГ по Донбассу

В повестке дня указано обсуждение имплементации минских соглашений и нормандских договоренностей.

Трехсторонняя контактная группа проведет заседание на уровне глав делегаций уже 26 августа. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.

«25 августа после непродолжительного перерыва возобновляется работа Трехсторонней контактной группы. Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа – заседание в подгруппах, 26 августа – общее заседание на уровне глав делегаций», – сказано в сообщении.

В повестке дня заседания ТКГ указаны:

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;

политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,

мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,

экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения

Тэги: Донбасс, минское соглашение, ткг, нормандская договоренность