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07:00 25 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ряд стран создадут фонд в поддержку Украины

Участники фонда будут помогать Украине смягчить дестабилизирующее влияние РФ в южных областях и на Донбассе.

Британский министр по делам европейского соседства Венди Мортон объявила о создании Фонда «Партнерство за сильную Украину». К нему присоединились Британия, Канада, Швеция, Швейцария и США. Об этом говорится на сайте посольства Британии в Украине.

Отмечается, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США «помогут смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины».

Фонд начнет свою работу в декабре 2021 года и имеет целью привлечь до 35 млн фунтов от доноров в течение трех лет.

«Наш Фонд имеет целью привлечь до 35 млн фунтов от доноров в течение трех лет для предоставление технических консультаций власти, грантовых инвестиции, улучшение доступа к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины», – заявили в посольстве.

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Тэги: США, Великобритания, Донбасс, фонд, поддержка украине, Партнерство за сильную Украину
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