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00:34 25 Августа 2021 0 Комментарии
В Токио стартовали летние Паралимпийские игры
Летние Паралимпийские игры, перенесенные с 2020-го на 2021 год, открылись во вторник в столице Японии.
Церемония открытия состоялась на Национальном олимпийском стадионе в Токио, где ранее проводились летние Олимпийские игры-2020.
Император Японии Нарухито объявил Олимпиаду открытой. Затем на церемонии подняли олимпийский флаг.
Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября. Участие в играх примут 162 делегации из разных стран.
Паралимпийские игры, как и Олимпийские игры, предшествующие им, пройдут, главным образом, без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Тэги: Паралимпийские игры
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