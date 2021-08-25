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00:34 25 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Токио стартовали летние Паралимпийские игры

Летние Паралимпийские игры, перенесенные с 2020-го на 2021 год, открылись во вторник в столице Японии.

Церемония открытия состоялась на Национальном олимпийском стадионе в Токио, где ранее проводились летние Олимпийские игры-2020.

Император Японии Нарухито объявил Олимпиаду открытой. Затем на церемонии подняли олимпийский флаг.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября. Участие в играх примут 162 делегации из разных стран.

Паралимпийские игры, как и Олимпийские игры, предшествующие им, пройдут, главным образом, без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.

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Тэги: Паралимпийские игры
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