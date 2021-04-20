НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
02:45 25 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко

Высший совет безопасности Алжира пересмотрел отношения с соседней страной из-за вспыхнувших мощных лесных пожаров в горных районах страны.

Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра

«Марокканское королевство никогда не прекращало враждебных действий против Алжира», – заявил министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра в ходе пресс-конференции, транслировавшейся национальным телевидением.

Как уточнил министр, консульства в каждой стране останутся открытыми.

Известно, что Высший совет безопасности Алжира пересмотрел отношения с соседней страной из-за вспыхнувших мощных лесных пожаров в горных районах страны. Власти Алжира считают, что данные лесные пожары были спровоцированы группой лиц, которая “пользуется поддержкой со стороны Марокко”.

Марокко и Алжир последние десятилетия находятся в напряженных отношениях, в основном из-за вопроса о принадлежности территорий Западной Сахары, а сухопутная граница между двумя странами закрыта с 1994 года.

Источник:
Тэги: дипломатические отношения, Алжир и Марокко
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.04.2021 08:40
Депутаты из «Слуги народа» требуют разорвать дипотношения с Россией
ТОР
24.01.2019 07:46
Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США
ТОР
27.11.2018 07:49
Украина пока не будет разрывать дипотношения с Россией
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com