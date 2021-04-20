Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко

Высший совет безопасности Алжира пересмотрел отношения с соседней страной из-за вспыхнувших мощных лесных пожаров в горных районах страны.

Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра



«Марокканское королевство никогда не прекращало враждебных действий против Алжира», – заявил министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра в ходе пресс-конференции, транслировавшейся национальным телевидением.

Как уточнил министр, консульства в каждой стране останутся открытыми.

Известно, что Высший совет безопасности Алжира пересмотрел отношения с соседней страной из-за вспыхнувших мощных лесных пожаров в горных районах страны. Власти Алжира считают, что данные лесные пожары были спровоцированы группой лиц, которая “пользуется поддержкой со стороны Марокко”.

Марокко и Алжир последние десятилетия находятся в напряженных отношениях, в основном из-за вопроса о принадлежности территорий Западной Сахары, а сухопутная граница между двумя странами закрыта с 1994 года.

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