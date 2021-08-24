В США снова закрывают школы

Из-за вспышки коронавирусной инфекции ряд школ в США вынуждены переходить на смешанную форму обучения или вовсе отправлять учеников домой.

Как сообщает Associated Press, детей отправлять начали домой небольшие школы, которые находятся в маленьких городках и селах.

В частности, издание рассказывает о том, что в штате Джорджия 40% учащихся уже находятся на карантине или на изоляции.

«На прошлой неделе округ перешел на онлайн-обучение до 13 сентября», – говорится в сообщении.

Согласно данным штата, более одного из каждых 100 детей школьного возраста за последние две недели получили положительный результат на COVID-19.

«У детей в возрасте от пяти до 17 лет в настоящее время больше шансов получить положительный результат теста на коронавирус, чем у взрослых», – пишет агентство.

Ряд школ начинают работу позже, чем планировалось. До этого в США были большие надежды на то, что школы по всей стране смогут приблизиться к нормальной жизни без дистанционного обучения, которое «мешало работе некоторых родителей и ухудшало успеваемость многих учащихся».

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