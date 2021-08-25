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08:19 25 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Спецслужбы США не смогли узнать, откуда взялся коронавирус

Они не подтвердили, но и не опровергли ни версию о передаче вируса от животного к человеку, ни версию об утечке вируса из лаборатории в Китае.

Доклад представлен президенту Джо Байдену, но не дает ответа на вопрос о происхождении вируса, сообщают Washington Post, New York Times и Wall Street Journal.

В мае Байден поручил разведывательному сообществу проверить все версии и представить свои выводы через 90 дней.

Во вторник разведчики представили президенту секретный доклад, но ни к какому консенсусу в пользу той или иной версии они так и не пришли.

Ожидается, что через несколько дней доклад будет частично рассекречен и опубликован.

Как пишет Wall Street Journal, разведывательное сообщество не получило доступа к нескольким массивам данных, которые хранятся в Китае.

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Тэги: спецслужбы, коронавирус
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