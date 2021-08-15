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09:36 25 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США и Индонезия лидируют по суточной смертности от коронавируса

За сутки 23 августа в мире диагностировали более 656 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Иране. В частности, в США зафиксировали более 147 тысяч, в Индии – более 51 тысячи, в Иране – более 40 тысяч новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Великобритания.

Кроме того, в США и Индонезии зафиксировали более тысячи смертей среди инфицированных

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Тэги: смертность, коронавирус
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