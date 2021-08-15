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09:36 25 Августа 2021 0 Комментарии
США и Индонезия лидируют по суточной смертности от коронавируса
За сутки 23 августа в мире диагностировали более 656 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.
Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Иране. В частности, в США зафиксировали более 147 тысяч, в Индии – более 51 тысячи, в Иране – более 40 тысяч новых заражений.
Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Великобритания.
Кроме того, в США и Индонезии зафиксировали более тысячи смертей среди инфицированных
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Тэги: смертность, коронавирус
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