Австралийка выиграла первое «золото» Паралимпиады в Токио

В соревнованиях по велоспорту Греко Пейдж завоевала первую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио.

На Паралимпиаде-2020 в Токио разыгран первый комплект медалей.

В соревнованиях по велоспорту австралийская спортсменка Пейдж Греко показала лучший результат в индивидуальной гонке преследования.

На дистанции 3000 м австралийка показала лучшее время – 3:50,815.

Серебряную медаль завоевала спортсменка из паралимпийской сборной Китая, бронзовая – у Германии.

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