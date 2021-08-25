25.08.2021 10:00
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10:11 25 Августа 2021 0 Комментарии
Австралийка выиграла первое «золото» Паралимпиады в Токио
В соревнованиях по велоспорту Греко Пейдж завоевала первую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио.
На Паралимпиаде-2020 в Токио разыгран первый комплект медалей.
В соревнованиях по велоспорту австралийская спортсменка Пейдж Греко показала лучший результат в индивидуальной гонке преследования.
На дистанции 3000 м австралийка показала лучшее время – 3:50,815.
Серебряную медаль завоевала спортсменка из паралимпийской сборной Китая, бронзовая – у Германии.
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Тэги: Паралимпийские игры
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