Талибы казнят мирных жителей и военных – ООН

В ООН стало известно о казнях членами «Талибана» мирных жителей и сложивших оружие военнослужащих афганских национальных сил безопасности.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что получила «душераздирающие и заслуживающие доверия сообщения» о серьезных нарушениях прав человека в Афганистане. Об этом говорится на сайте ООН.

«Мы получили достоверные сообщения о серьезных нарушениях международного гуманитарного права и нарушениях прав человека, имевших место во многих районах, находящихся под контролем талибов. Они включают, среди прочего, казни мирных жителей и сдавшихся военнослужащих афганских национальных сил безопасности», – говорится в заявлении Бачелет.

Она добавила, что ООН также известно об ограничении прав женщин, включая их право на свободное передвижение, и право девочек посещать школу, о вербовке детей в солдаты и о подавлении мирных протестов.

«Многие теперь опасаются репрессий со стороны талибов против тех, кто работал с правительством или международным сообществом; это и люди, которые работали над продвижением прав человека и справедливости; или те, чей образ жизни и мнения просто воспринимаются как противоречащие идеологии Талибана», – заявила Бачелет.

По ее словам, риску также подвергаются различные этнические и религиозные меньшинства Афганистана.

Бачелет добавила, что гуманитарная ситуация в стране усугубилась не только из-за контроля талибами страны, но и из-за продолжительной засухой, пандемии COVID-19.

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