Суд отказался освободить СП-2 от газовой директивы

Согласно директиве, компания-оператор СП-2 должна быть независимой от Газпрома, а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу компании-оператора Nord Steam 2 на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, сообщает Bloomberg в среду, 25 августа.

В частности, речь идет о нормах, которые предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.

4 апреля 2019 года Европарламент принял обновленную директиву, распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Северный Поток-2. Среди главных положений директивы – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор Северного потока-2 должна быть независимой от Газпрома, а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

1 мая 2020 года Федеральное сетевое агентство ФРГ решило отклонить заявку на освобождение Северного потока-2 от требований газовой директивы ЕС.

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