Навальный впервые пообщался с прессой в колонии

Алексей Навальный сказал журналистам, что не исключает возможности своей смерти в тюрьме РФ.

Российский оппозиционер Алексей Навальный впервые поговорил с журналистами в колонии. Его интервью опубликовало издание The New York Times.

В частности, Навальный заявил, что не исключает возможности своей смерти в российской тюрьме.

«Я должен оценивать вероятность своей смерти в тюрьме. Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50% – либо убьют, либо не убьют», – сказал Навальный.

Он напомнил, что находится под постоянным контролем, каждый его шаг снимают на камеру.

«Моя жизнь – это американские горки, где вчера я враг и мне выносят 28 выговоров за месяц, а сегодня оставляют в покое. А потом опять враг», – добавил Навальный.

«Господи, да они даже проект «давайте убьем Навального» не смогли реализовать при всех своих возможностях. Впрочем, не хотелось бы, чтобы это стало первым проектом Путина, доведенным до конца», – подытожил российский оппозиционер.

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