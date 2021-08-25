Минфин представит законопроект о косвенных методах определения доходов

Законопроект о косвенных методах определения доходов будет представлен уже в этом году, заявил министр.

Минфин разрабатывает законопроект о косвенных методах определения доходов – документ могут представить уже в 2021 году. Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко в интервью Интерфакс-Украина.

«О косвенных методах мы пока что не говорим, поскольку вот-вот начали только разрабатывать законопроект», – сказал Марченко, уточнив, что проект закона может появиться в 2021 году.

«Мы сторонники именно этой модели. Это вопрос дискуссионный. Многие не поддерживают косвенные методы определения доходов, боятся фискального давления, еще чего-то. Для меня это нормальная история – когда налоговая может оценить после декларирования прироста состояния кого бы то ни было», – добавил министр.

По его словам, введение косвенных методов выявления доходов было основным условием МВФ относительно старта системы добровольного декларирования доходов.

«Да, у МВФ были замечания (относительно закона о добровольном декларировании – ред.), в частности, относительно порядка применения. Основное условие МВФ – применение косвенных методов контроля», – подытожил Марченко.

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