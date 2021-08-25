Зеленский подписал указ о назначении представителя Украины при ЕС
Представлять официально Киев в Брюсселе будет бывший посол в Нидерландах Всеволод Ченцов.
Президент Владимир Зеленский назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Евросоюзе и Европейском Сообществе по атомной энергии. Соответствующий указ (№445/2021) обнародован на сайте главы государства.
«Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии», – говорится в документе.
Как известно, с июня 2017 года Ченцов работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Нидерландах и с сентября этого же года – постоянным представителем Украины в Организации по запрещению химического оружия по совместительству.
В апреле 2021 года он был уволен с вышеуказанных должностей.