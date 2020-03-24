НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
00:38 26 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суд лишил русский язык статуса регионального в Днепропетровской области

Днепропетровский окружной административный суд отменил решение от 2012 года о признании русского языка региональным на территории области.

Решения вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.

«Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решение Днепропетровского областного совета «О поддержке языковой политики в Украине» №333-14/VI от 17.08.2012 года», – говорится в постановлении.

Закон Украины об основах государственной языковой политики, известный также как языковой закон Кивалова-Колесниченко, который позволял предоставлять русскому языку статус регионального, было признано неконституционным еще в начале 2018 года.

Источник:
Тэги: суд, русский язык, Днепропетровская область
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.03.2020 15:39
В Никополе разбойник напал на прохожего с игрушечным пистолетом
ТОР
12.02.2020 20:17
30 ножевых: Женщина так и не объяснила, за что она жестоко расправилась с любовником
ТОР
05.11.2014 15:03
В 38 округе (Днепропетровская область) суд принял незаконное решение в пользу кандидата от Коломойского
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com