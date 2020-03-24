Суд лишил русский язык статуса регионального в Днепропетровской области
Днепропетровский окружной административный суд отменил решение от 2012 года о признании русского языка региональным на территории области.
Решения вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.
«Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решение Днепропетровского областного совета «О поддержке языковой политики в Украине» №333-14/VI от 17.08.2012 года», – говорится в постановлении.
Закон Украины об основах государственной языковой политики, известный также как языковой закон Кивалова-Колесниченко, который позволял предоставлять русскому языку статус регионального, было признано неконституционным еще в начале 2018 года.