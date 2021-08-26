Украина завоевала первую медаль Паралимпиады в Токио

38-летняя фехтовальщица Евгения Бреус стала бронзовым призером соревнований саблисток на коляске.

В полуфинале Бреус проиграла Нино Тибилашвили из Грузии – 12:15, однако в «бронзовом» финале победила Еву Андреа Гаймаши из Венгрии.

Стоит отметить, что Бреус также получала бронзовую медаль на Паралимпиаде в Рио-2016.

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