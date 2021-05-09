Уралвагонзавод» запатентовал детскую площадку в виде танка «Армата»

Конструкторское бюро в Нижнем Тагиле (дочерняя компания «Уралвагонзавода») получило патент на детскую спортивно-игровую площадку.

Российские СМИ публикуют эскиз площадки и отмечают, что среди авторов разработки – начальник отдела интеллектуальной собственности Александр Тиссен с сыном Корнеем и специалист завода Максим Лебедев с женой Любовью.

В прошлом году они придумали кроватку для младенцев в виде танка Т-72.

Тиссен и Лебедев готовы приступить к разработке конструкторской документации и сборке площадок. По их словам, сейчас условия для серийного производства есть на территории мебельного цеха Волчанского механического завода.

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