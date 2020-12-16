«Шахтер» вышел в групповой этап Лиги чемпионов

В среду, 25 августа, донецкий «Шахтер» в Харькове принял французский «Монако» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

После победы «горняков» в первой встрече (1:0) для команды было важно не проиграть. Однако уже с первых секунд стало понятно, что «Монако» будет бороться до самого конца.

Фолланд рванул с левого фланга и пробил – Пятов парировал удар, но перед собой. На добивании оказался Бен-Йеддер и спокойно отправил мяч в сетку – 0:1.

После забитого мяча «Монако» еще больше активизировался, так как одного гола было недостаточно, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

На 38-й минуте «горнякам» крупно повезло – Головин подал со штрафного и Бадьяшиль пробил в дальний угол, но попал в штангу. Но уже через минуту «Монако» все же забил. Нюбель подал почти с центра поля на левый фланг на Кайо Энрике, тот увидел слева набегающего капитана, которого Матвиенко оставил без присмотра, и Виссам забил – 0:2.

Во втором тайме Де Дзерби выпустил Марлоса. И спустя восемь минут Марлос забил, замкнув в касание передачу из центра штрафной на правый фланг от Патрика.

Оставшиеся 15 минут основного времени команды поочередно пытались атаковать, создавая проблемы голкиперам, но никто так и не забил.

Игра перешла в экстра-таймы. «Шахтер» заметно включился, а вот «Монако» начал уставать. На 114-й минуте встречи Мудрик на скорости подключился к атаке и ворвался с левого фланга в штрафную, где хотел отпасовать в центр. Однако Агиляр неудачно подставил ногу и мяч отправился прямо за спину Нюбелю.

Монегаски пытались исправить ситуацию, но финальный свисток зафиксировал ничью – 2:2, которая принесла «Шахтеру» путевку в групповой этап Лиги чемпионов. «Монако» же отправляется в Лигу Европы.

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