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Главная » Мир » Общество
09:30 26 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мир должен готовиться к новой пандемии – ВОЗ

Несмотря на то, что ситуация стабилизировалась, заболеваемость и смертность – все еще на очень высоком уровне.

Мировому сообществу следует подготовиться к новой пандемии в ближайшие три месяца. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее», – сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве, трансляция которого велась в Twitter.

Он подчеркнул, что ситуация в мире стабилизировалась, однако заболеваемость и смертность остаются все еще на очень высоком уровне.

Напомним, новая группа ВОЗ выяснит происхождение COVID-19. ВОЗ призвала правительства всех стран деполитизировать ситуацию и сотрудничать для ускорения исследований происхождения коронавируса и работать для разработки общей структуры для будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом.

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Тэги: воз, пандемия
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