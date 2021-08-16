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10:30 26 Августа 2021 0 Комментарии
США, Британия и Австралия предупредили о угрозе теракта в аэропорту Кабула
В связи с растущей террористической угрозой США, Великобритания и Австралия настоятельно рекомендовали своим согражданам покинуть район аэропорта.
Правительства США, Великобритании и Австралии рекомендовали своим гражданам, которые ожидают эвакуации из Кабула, не ехать в аэропорт из-за террористической угрозы. Об этом сообщает BBC.
США сообщили об «угрозе за пределами ворот» и просят не ехать в аэропорт до получения указания.
В МИД Британии тем, кто уже находится рядом с аэропортом, рекомендуют переместиться в безопасное место и ждать дальнейших рекомендаций.
Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн также заявила о высокой угрозе террористической атаки.
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Тэги: США, Австралия, Британия, терракт, Кабул
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