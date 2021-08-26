Блинкен: Дедлайнов по эвакуации из Кабула нет

Штаты намерены продолжать помогать с эвакуацией после 31 августа. Блинкен говорит, что талибы обязались не мешать.

США не планируют прекращать эвакуацию из Афганистана после 31 августа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает CNN.

«Хочу быть абсолютно ясным: в нашей работе нет дедлайна по помощи любым гражданам США, которые еще остались и хотят уехать, а также многим афганцам, которые стояли рядом с нами много лет, и тоже хотят уехать, но пока не смогли этого сделать. Мы будем прилагать усилия ежедневно и после 31 августа», – заявил Блинкен.

По его словам, талибы обязались не мешать процессу эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев после 31 августа.

Блинкен добавил, что сейчас США разрабатывают планы того, как в дальнейшем оказывать консульскую поддержку и облегчать выезд тем, кто еще хочет уехать.

«Мы сделаем все возможное, чтобы их ожидания оправдались», – сказал госсекретарь.

По его словам, в Афганистане остаются не более 1,5 тысячи граждан США.

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