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14:30 26 Августа 2021 0 Комментарии
Немецкий лоукостер Eurowings начнет летать в Украину
Авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф – Киев – Дюссельдорф трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
Немецкий лоукостер Eurowings с 1 сентября 2021 года начнет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф – Киев. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Борисполь.
Немецкий лоукостер осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319.
Отмечается, что авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф – Киев – Дюссельдорф трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
Eurowings является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group.
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Тэги: лоукостер, Eurowings
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