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Главная » Украина » Экономика
14:30 26 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Немецкий лоукостер Eurowings начнет летать в Украину

Авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф – Киев – Дюссельдорф трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Немецкий лоукостер Eurowings с 1 сентября 2021 года начнет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф – Киев. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Борисполь.

Немецкий лоукостер осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319.

Отмечается, что авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф – Киев – Дюссельдорф трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Eurowings является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group.

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Тэги: лоукостер, Eurowings
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