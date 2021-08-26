GlobalMoney снова призывает СМИ и лидеров общественного мнения не поддаваться на манипуляции конкурентов и не распространять непроверенную информацию

«В связи с этим мы обращаемся к представителям СМИ, общественных организаций и лидеров общественного мнения с просьбой не распространять безосновательные обвинения относительно компании« GloblaMoney», тщательно проверять информацию и обращаться за комментариями к сотрудникам нашей компании, как это предусмотрено стандартами журналистской этики. Мы все стремимся жить в действительно европейской стране, где уважение друг к другу, честная конкуренция, высокие стандарты коммуникаций и нормы Закона — является бесспорным приоритетом. Давайте строить ее каждый день, а не заниматься распространением информационной грязи, которая вредит не только компании, но и ее сотрудникам, их семьям и часто вообще посторонним лицам, которые не имеют никакого отношения к нашей деятельности».