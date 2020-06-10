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Главная » Украина » Экономика
18:00 26 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Власти направят $2,7 млрд МВФ на соцвыплаты

На днях Украина получила от МВФ безвозвратно 2,7 миллиарда долларов. В Кабмине рассчитывают. что средства помогут восстановить экономику.

Полученные от МВФ 2,7 миллиарда долларов планируют направить на социальные выплаты. заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в четверг, 26 августа.

«23 августа мы получили 2,7 млрд долларов от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь», – напомнил он.

«Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления», – добавил премьер.

Также он отметил, что получение данных средств не повлияет на выполнение Украиной действующей программы МВФ Stand-By.

Стоит отметить, что последний транш от МВФ Украина получила прошлым летом. В связи с этим власти планируют переговоры о продлении программы МВФ stand-by на полгода.

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Тэги: Экономика, мвф, соцвыплаты, Шмыгаль, украинская власть
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