Астрономы открыли новый класс экзопланет, на которых возможна жизнь

Планеты-океаны с атмосферами, богатыми водородом, более многочисленны и наблюдаемы, чем земного типа.

Астрономы из Кембриджского университета определили новый класс экзопланет, отличающийся от Земли, но способный поддерживать жизнь. Исследование ученых было опубликовано в The Astrophysical Journal, сообщает Phys.org.

Отмечается, что в процессе поиска обитаемых уголков космоса ученые в основном сосредотачивались на планетах с такими же размерами, массой, температурой и составом атмосферы, как Земля.

Однако новый класс экзопланет, получивших название Hycean, больше и горячее.

Исследователи выяснили, что их размер достигает 2,6 земных, масса может быть в десять раз больше, а температура на поверхности поднимается до 200 °C.

Атмосфера таких планет богата водородом, а поверхность покрыта океанами, что создает условия для обитания микроорганизмов.

«Планеты-океаны с атмосферами, богатыми водородом, открывают принципиально новый путь в наших поисках жизни за пределами Солнечной системы», – заявил глава исследования Никку Мадхусудхан.

Кембриджская команда определила значительную выборку потенциальных миров Hycean, которые являются первыми кандидатами для подробного изучения с помощью телескопов следующего поколения, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), который должен быть запущен в конце этого года.

Все эти планеты вращаются вокруг красных карликов на расстоянии 35-150 световых лет от Земли, что близко по астрономическим меркам.

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