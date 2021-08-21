При взрывах в Кабуле погибло 40 человек

Тела погибших и пострадавших были доставлены в больницы. Среди них есть женщины и дети.

По меньшей мере 40 человек погибли и более 100 пострадали в результате взрывов у аэропорта Кабула. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в афганском министерстве здравоохранения.

Отмечается, что тела погибших и пострадавшие были доставлены в больницы, среди них есть женщины и дети.

Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них – неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Во время взрыва погибло несколько американцев.

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