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10:00 27 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Казахстане произошел взрыв в воинской части

Взрыв произошел в результате пожара возле одного из складов. Силовики выясняют, что взорвалось.

В Казахстане на территории воинской части в четверг, 26 августа, произошел взрыв, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

«В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов», – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах.

«Ликвидация очага возгорания продолжается. Причины возгорания устанавливаются. К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева», – сообщили в Минобороны Казахстана.

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Тэги: взрыв, казахастан
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