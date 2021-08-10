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12:00 27 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Резников рассказал о первом заседании ТКГ после паузы

Украина призвала Россию отнестись ответственно к выполнению решений нормандского саммита в Париже.

Украине напомнила российской делегации в ТКГ о трехстороннем характере работы группы. Об этом заявил глава Минреинтеграции Алексей Резников в четверг, 26 августа.

В частности, Резников процитировал канцлера Германии Ангелу Меркель, во время пресс-конференции в Киеве подчеркнувшую, что стороной конфликта с Украиной является Россия.

Также Украина призвала Россию отнестись ответственно к выполнению решений Парижского саммита нормандской четверки в декабре 2020 года.

Обсуждались вопросы обмена пленными, разблокировка КПВВ со стороны сепаратистов, режим прекращения огня и разминирование.

В то же время возобновление работы политической подгруппы стало возможным после того, как видеоконфреренцию покинула гражданка Украины Майя Юрьевна Пирогова, осужденная в Украине за терроризм.

«К сожалению, российская делегация попыталась перевести эту «экспертку» с неопределенным статусом в качестве консультанта в Гуманитарную подгруппу ТКГ, что наша делегация расценила как сознательную попытку заблокировать уже обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий», – сказано в сообщении.

Кроме того, Украина активно прорабатывает цифровые инструменты удаленной верификации и идентификации для выплат пенсий маломобильным категориям граждан Украины на временно неподконтрольной территории.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 15 сентября.

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Тэги: Резников, тгк
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