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00:50 27 Августа 2021 0 Комментарии
Зеленский наградил орденом бывшего «регионала», который выступал против Майдана
Президент Владимир Зеленский ко Дню Независимости наградил орденом «За заслуги» II степени Анатолия Федорука – мэра Бучи.
Как отмечает движение «ЧЕСНО», бывший член Партии регионов Федорук поддерживал Януковича и называл майдановцев «террористами».
Кроме того, Федорука обвиняли в хищении почти 900 гектаров леса в Киевской области.
Федорук возглавляет Бучу с 1998 года.
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Тэги: Партия регионов, орден
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