Зеленский наградил орденом бывшего «регионала», который выступал против Майдана

Президент Владимир Зеленский ко Дню Независимости наградил орденом «За заслуги» II степени Анатолия Федорука – мэра Бучи.

Как отмечает движение «ЧЕСНО», бывший член Партии регионов Федорук поддерживал Януковича и называл майдановцев «террористами».

Кроме того, Федорука обвиняли в хищении почти 900 гектаров леса в Киевской области.

Федорук возглавляет Бучу с 1998 года.

Тэги: Партия регионов, орден