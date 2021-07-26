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Главная » Украина » Общество
00:50 27 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский наградил орденом бывшего «регионала», который выступал против Майдана

Президент Владимир Зеленский ко Дню Независимости наградил орденом «За заслуги» II степени Анатолия Федорука – мэра Бучи.

Как отмечает движение «ЧЕСНО», бывший член Партии регионов Федорук поддерживал Януковича и называл майдановцев «террористами».

Кроме того, Федорука обвиняли в хищении почти 900 гектаров леса в Киевской области.

Федорук возглавляет Бучу с 1998 года.

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Тэги: Партия регионов, орден
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