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07:56 27 Августа 2021 0 Комментарии
Украинский прыгун стал призером этапа Бриллиантовой лиги
Андрей Проценко стал третьим в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.
Проценко показал результат 2,27 м и проиграл американцу Шелби Макьюэну по количеству попыток на предыдущих высотах.
Выиграл соревнования россиянин Илья Иванюк, который выступает как атлет с нейтральным статусом – он взял планку 2,30 м.
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Тэги: легкая атлетика
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