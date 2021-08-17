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07:56 27 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинский прыгун стал призером этапа Бриллиантовой лиги

Андрей Проценко стал третьим в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.

Проценко показал результат 2,27 м и проиграл американцу Шелби Макьюэну по количеству попыток на предыдущих высотах.

Выиграл соревнования россиянин Илья Иванюк, который выступает как атлет с нейтральным статусом – он взял планку 2,30 м.

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Тэги: легкая атлетика
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