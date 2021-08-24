Украинские силачи установили мировой рекорд, протащив крупнейший в мире грузовой самолет

Рекорд приурочили к 30-й годовщине независимости Украины и 75-летию ГП «Антонов».

В Киеве на аэродроме «Антонов» восемь украинских силачей установили новый мировой рекорд.

Атлеты сдвинулись с места и протащили на 4 метра и 30 сантиметров крупнейший в мире грузовой самолет Ан-255 «Мрия», приблизительный вес которого без горючего – 285 тонн. На установление рекорда атлеты потратили 1 минуту и 13 секунд.

Рекорд приурочили к 30-й годовщине независимости Украины и 75-летию ГП «Антонов».

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