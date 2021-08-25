Талибы поместили под домашний арест экс-президента Хамида Карзая

Хамид Карзай был первым президентом Афганистана после свержения власти «Талибана» в 2001 году. Он руководил страной до сентября 2014 года.

Исламисты из «Талибана», которые захватили власть в Афганистане, поместили под домашний арест бывшего президента этой страны Хамида Карзая и бывшего премьера Абдуллу Абдуллу.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

В понедельник, 23 августа, талибы разоружили охрану Карзая, отобрали у него автомобили и заставили переехать к Абдулле. В среду, 25 августа, охрану и транспортные средства отобрали и у Абдуллы.

Сейчас они фактически находятся под домашним арестом без охраны и зависят от милости талибов.

На прошлой неделе «Талибан» заявил, что хочет создать инклюзивное правительство с представителями всех слоев населения. Исламисты провели переговоры с бывшими руководителями Афганистана, которые остались в стране, в том числе с Карзаем и Абдуллой.

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