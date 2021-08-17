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05:12 27 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Известному порноактеру грозит 300 лет тюрьмы за изнасилования женщин

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила порноактеру Рону Джереми обвинения в сексуальном насилии по более чем 30 пунктам.

На актера в течение последних 25 лет пожаловались 23 женщины. Самое раннее предполагаемое преступление датируется 1996 годом.

Отмечается, что 68-летнего Джереми обвиняют в 12 изнасилованиях, семи случаях принуждения к оральному сексу, шести насильственных прикосновениях к интимным местам женщин, нескольких домогательствах во сне или с использованием посторонних предметов. При этом одна из жертв была несовершеннолетней.

Рон все обвинения отрицает. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 330 лет тюрьмы.

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Тэги: изнасилование, порноактер
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