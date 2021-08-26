Санврач Украины «отмерил» пандемии еще 2-5 лет

Пандемия коронавируса будет продолжатся, пока не изобретут универсальную прививку, либо лечение, считает Кузин.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что пандемия коронавируса может продлиться еще от двух до пяти лет. Такую оценку он озучил в интервью BBC News Украина.

«В этом году это точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины. Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения», – считает Кузин.

Тэги: пандемия, санврач, кузин