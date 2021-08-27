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14:00 27 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Летевший в Молдову самолет Зеленского сел в Одессе

Президентский борт с главой государства не долетел до столичного аэропорта Молдовы и совершил посадку в аэропорту Одессы.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в столицу Молдову Кишинев, совершил посадку в Одессе. Об этом сообщает Думская.

По информации издания, президентский борт Airbus A319 не мог приземлиться в Кишиневе из-за погодных условий – помешал густой туман.

Напомним, Зеленский в Молдове примет участие в торжествах, посвященных по случаю 30-летия независимости Республики. После этого планировалась встреча глав Польши, Румынии, Молдовы и Украины.

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Тэги: Молдова, самолет, зеленский
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