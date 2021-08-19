Талибы предложили Турции управлять аэропортом Кабула

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что талибы предложили Турции заниматься администрированием работы аэропорта в Кабуле.

«Талибан» предложил Турции заниматься гражданским управлением аэропорта Кабула. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.

«Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам», – сказал Эрдоган.

По его словам, Турция еще не дала ответ на данное предложение.

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