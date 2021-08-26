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16:00 27 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина и США подпишут три оборонных соглашения

Украинская и американская сторона подготовили ряд документов, которые подпишут Зеленский и Байден.

Украина и США подпишут три соглашения в сфере оборонного партнерства в ходе встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, эти вопросы в пятницу, 27 августа, обсудил замглавы ОП Роман Машовец с атташе по вопросам армии и обороны США Бриттани Стюар.

В частности, планируется подписания проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерству, а также проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

«Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита президента Украины в США», – говорится в сообщении.

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Тэги: США, минобороны, соглашения
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