Украина и США подпишут три оборонных соглашения

Украинская и американская сторона подготовили ряд документов, которые подпишут Зеленский и Байден.

Украина и США подпишут три соглашения в сфере оборонного партнерства в ходе встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, эти вопросы в пятницу, 27 августа, обсудил замглавы ОП Роман Машовец с атташе по вопросам армии и обороны США Бриттани Стюар.

В частности, планируется подписания проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерству, а также проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

«Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита президента Украины в США», – говорится в сообщении.