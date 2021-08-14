Минздрав ожидает снижение темпов вакцинации зимой

Сейчас в Украине еще наблюдаются очереди на вакцинацию, но в декабре ситуация ухудшится и людей будут стимулировать, говорит Кузин.

Темпы вакцинации населения от коронавируса могут снизится с приходом зимы, считает главный санврач Игорь Кузин. Свой прогноз он озвучил в интервью BBC News Украина .

«По моему прогнозу, мы достигнем такого периода где-то в декабре 2021 года. Сейчас мы еще видим очереди, трудности с записью, поиск пунктов прививок, люди ждут на вакцины, что не является правильным», – говорит Кузин.

Он отметил, что у Минздрава есть стратегия стимулирования украинцев вакцинироваться.

«У нас есть коммуникационные стратегии, как мы будем убеждать людей сделать прививки, более активно их приглашать. Также думаем, как убеждать людей прививаться путем нормативного урегулирования», – уточнил санврач.