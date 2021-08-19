Роналду уходит из «Ювентуса»
прессе перед стартом Серии А появилась информация, что португалец перейдет в другой клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщают СМИ, 36-летний форвард сборной Португалии принял окончательное решение покинуть «Ювентус» и попросил руководство клуба не препятствовать его продаже.
Теперь в Турине ожидают официального предложения от «Манчестер Сити».
В данный момент футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы португальского форварда, ведет переговоры с боссами «горожан» по условиям личного контракта своего клиента.
Сегодня Роналду приехал на тренировку туринского клуба, однако не тренировался с командой, а лишь попрощался с партнерами по команде. После чего покинул тренировочный лагерь клуба.