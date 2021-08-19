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15:28 27 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Роналду уходит из «Ювентуса»

прессе перед стартом Серии А появилась информация, что португалец перейдет в другой клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщают СМИ, 36-летний форвард сборной Португалии принял окончательное решение покинуть «Ювентус» и попросил руководство клуба не препятствовать его продаже.

Теперь в Турине ожидают официального предложения от «Манчестер Сити».

В данный момент футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы португальского форварда, ведет переговоры с боссами «горожан» по условиям личного контракта своего клиента.

Сегодня Роналду приехал на тренировку туринского клуба, однако не тренировался с командой, а лишь попрощался с партнерами по команде. После чего покинул тренировочный лагерь клуба.

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Тэги: футбол, Криштиану Роналду
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